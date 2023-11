Monza: torna il Campus di orientamento per le scuole superiori il 25 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Sabato 25 novembre ritorna il Campus di orientamento alle scuole superiori e alla formazione professionale per gli studenti di terza media e per le loro famiglie: un’opportunità per avere uno sguardo d’insieme sugli Istituti Superiori e i Centri di Formazione Professionale, per informarsi e orientarsi nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. L’evento, organizzato in collaborazione con la cooperativa Spazio Giovani Impresa Sociale, si terrà dalle 9 alle 17 presso la Scuola Media Teresa Confalonieri in via San Martino 4. Parteciperanno, presentando la loro offerta formativa, tutte le 16 Scuole superiori di Monza, statali e paritarie (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) e 8 Centri di Formazione Professionale del territorio. L’ingresso è gratuito e prioritariamente rivolto agli studenti monzesi e alle loro famiglie. Gli studenti di terza media riceveranno il pass d’ingresso direttamente dalle loro scuole e saranno poi guidati all’interno del Campus da personale esperto. Il Campus di Orientamento fa parte del sistema di iniziative per l’orientamento scolastico proposte dal Settore Istruzione del Comune di Monza ad integrazione delle attività delle Istituzioni Scolastiche, insieme alla guida online all’offerta formativa del territorio (sul sito web del Comune di Monza al link https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Scuole-e-Educazione/superiori-e-universita/). I ragazzi e le famiglie avranno la possibilità di informarsi sull’ampia offerta di Scuole Superiori e di Centri di Formazione Professionale, di visitare personalmente le Scuole Superiori e i Centri di Formazione Professionale durante gli open day e verrà consegnato a tutti dai docenti della scuola media il Consiglio Orientativo per la prosecuzione degli studi. È possibile ottenere maggiori informazioni anche contattando l’Ufficio Orientamento del Comune di Monza al numero 0392359071 o all’indirizzo email orientamento@comune.monza.it. “Orientare i ragazzi verso il percorso a loro più congeniale – spiega il Sindaco e Assessore all’Istruzione Paolo Pilotto – è un passaggio di cruciale importanza quando dalle scuole medie gli studenti accedono al mondo delle superiori e dei centri di formazione professionale. Il Campus ha proprio lo scopo di aiutare i ragazzi e le loro famiglie nella scelta, assieme ad altri strumenti messi a disposizione dalle scuole e dalle istituzioni”. (Com)