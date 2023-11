Governo: Foti (Fd'I), contro Lollobrigida vergognosi attacchi da sinistra e Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dal solito quotidiano, con la schiera al seguito di alcuni parlamentari della sinistra, arriva l'ultimo attacco spuntato contro il ministro Lollobrigida. La sua colpa sarebbe quella di essere sceso, a causa di un grave ritardo, dal treno Frecciarossa e senza recare alcun disagio ai passeggeri, pur di presenziare a un evento importante come l'inaugurazione del parco urbano a Caivano". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "È lampante - prosegue - che l'assenza di un ministro ad un'iniziativa come quella di ieri che sancisce, grazie anche al governo Meloni, la rivincita dei cittadini contro la criminalità, sarebbe stato un vero e proprio danno all'immagine dello Stato". "Se la colpa di Lollobrigida è quella di voler esser presente a tutti i costi a Caivano, di aver voluto usare un mezzo pubblico e di aver trovato prontamente un'alternativa per raggiungere il luogo, è evidente che certi sciacalli non sappiano più a cosa aggrapparsi. E fa davvero sorridere la richiesta di dimissioni da parte di Renzi, che arriva proprio da colui il quale si fece fare 'l'air force Renzi' tutto per lui. Solidarietà al ministro Lollobrigida", conclude.(Rin)