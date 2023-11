Roma: Nanni (Azione), approvata mozione per rimodulare orari del parco Archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri durante la seduta di consiglio comunale "è stata approvata la mozione che avevo presentato per rivedere gli orari di accesso al Parco Archeologico del Colosseo nel periodo estivo, quando le temperature sono troppo elevate e il caldo è insostenibile". Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e Presidente della Commissione Giubileo. Il Parco Archeologico del Colosseo in estate è visitabile a partire dalle 9, quando il sole è già alto, fino alle 18:15, "proprio quando le temperature iniziano ad abbassarsi. La scorsa estate a Roma abbiamo raggiunto picchi di 41 gradi, e quotidianamente il centro era un via vai di ambulanze per soccorrere i turisti che svenivano per il troppo caldo. Il repentino cambiamento climatico ha comportato un innalzamento anomalo delle temperature al quale inevitabilmente bisogna adattarsi. La mozione approvata ieri in consiglio comunale – conclude Nanni - è un atto di buon senso affinché l'amministrazione si faccia carico delle difficoltà dei turisti, ma soprattutto delle guide turistiche e di tutti quegli operatori che quotidianamente lavorano nel Parco del Colosseo e nelle altre aree archeologiche della città affinché vengano ampliati gli orari di visita dell'anfiteatro Flavio così da consentire visite turistiche più gradevoli, più sicure e anche più suggestive". (Com)