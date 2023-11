Gas: Besseghini (Arera), livello stoccaggio molto buono, ci dà tranquillità per inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di stoccaggio complessivo dell’Unione europea e dell’Italia è molto buono nel corso del 2023. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente dell'Arera, nel corso dell’audizione, presso la commissione Attività produttive della Camera, sui prezzi di elettricità e gas. “I prezzi – ha spiegato – non hanno avuto l'andamento del 2022, per cui è stato possibile raggiungere gli obiettivi di riempimento superiori al 90 per cento che ci danno una situazione di ragionevole tranquillità per questa fase invernale”. (Rin)