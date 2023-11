Ricerca: ghiaccio polare ridotto del 7-14 per cento nei prossimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi dieci anni il ghiaccio polare sarà ridotto del 7-14 per cento. Questo quanto emerge dall'articolo denominato "Multi-omics for studying and understanding polar life" pubblicato sulla rivista Nature Communications da un gruppo di ricerca internazionale del quale fanno parte anche Tomaso Patarnello e Luca Bargelloni, docenti del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova. Lo studio analizza i possibili effetti del riscaldamento globale sui poli e sulla loro biodiversità. "La copertura di ghiaccio ai poli si stima subirà una riduzione del 7-14 per cento nei prossimi decenni e questo modificherà radicalmente le dinamiche degli ecosistemi polari – ha spiegato Patarnello -. Il cambiamento climatico sta già causando lo scongelamento del permafrost che ha come conseguenza non solo la liberazione di gas serra, ma sta anche riportando in vita microorganismi congelati da migliaia di anni. La possibilità oggi di sequenziare l'intero genoma delle specie polari e studiare la relazioni tra condizioni ambientali e regolazione dell'espressione genica ci premette di comprendere le limitazioni e potenzialità di adattamento di questi organismi ai rapidi cambiamenti climatici. Ad oggi, sono pochissimi i genomi di specie artiche o antartiche completamente sequenziati. Quelli di cui la sequenza è disponibile hanno spesso rivelato molte soprese. È il caso dei pesci ghiacciolo (famiglia Channichthyidae) che sono gli unici vertebrati capaci di vivente senza emoglobina o anche il caso del krill antartico (Euphausia superba) il cui genoma, da poco sequenziato, si è rivelato tra i genomi più grandi finora conosciuti". "I poli stanno registrando i tassi di riscaldamento più rapidi di tutto il pianeta – ha aggiunto Luca Bargelloni. Questa rapidità rappresenta la minaccia più grande per organismi che hanno impiegato milioni di anni per adattarsi alle condizioni estreme di aree remote e inospitali abitualmente esposte a temperature costantemente sotto 0°C. Gli approcci -omici sono gli strumenti adatti per comprendere le modificazioni causate dai cambiamenti climatici sugli organismi polari e per poterne prevedere gli impatti futuri. La sfida sarà quella di avere risorse sufficienti per caratterizzare a livello -omico tutte specie chiave degli ecosistemi polari così da poterne monitorare i cambiamenti a breve e lungo termine causati dalle alterazioni ambientali e prevenire, per quanto possibile, le conseguenze" ha concluso. (Rev)