Sociale: Battisti (Pd), interrogazione a Rocca e consiglio Lazio su buoni disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd alla Regione Lazio, Sara Battisti, ha depositato in consiglio regionale una interrogazione a risposta immediata al presidente Francesco Rocca e alla sua maggioranza "per chiedere spiegazioni circa la sospensione della liquidazione dei contributi buoni servizio per la non autosufficienza". In una nota Battisti spiega: "Attraverso fondi europei, infatti, è stato finanziato l'avviso pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio. Con tale strumento la Regione si pone l'obiettivo di aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a persone non autosufficienti; migliorare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili e sostenibili; consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o formativa". (segue) (Com)