© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dell'Ungheria non intende affrontare a stretto giro la questione della ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato. Lo ha affermato la deputata ungherese Agnes Vadai, esponente dell'opposizione, all'agenzia di stampa svedese "Tt", spiegando che il tema non risulta nell'agenda dei lavori parlamentari dell'Assemblea nazionale di Budapest per la prossima settimana.(Sts)