Municipio Roma VIII: Presidente, attendiamo percorso che salvaguardi futuro di istituto Santa Lucia

- "Il Santa Lucia è un istituto straordinario, un orgoglio per la città di Roma. Le parole del presidente Rocca e del ministro della Salute, Schillaci sono importanti. Attendiamo finalmente un percorso di salvaguardia di questo centro di eccellenza di livello nazionale e internazionale della nostra città. Il Municipio Roma VIII in questi anni è stato accanto al Santa Lucia per valorizzare l'apporto tra questo istituto e il territorio dove risiede e la sua rilevanza". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri che questa mattina ha partecipato all'evento per i 30 anni dal riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) della Fondazione Santa Lucia di Roma. (Com)