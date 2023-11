Energia: Cattaneo (Enel), rispetto all’industria il nostro obiettivo è di avere uno spread di 300 bps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’industria “il nostro obiettivo è quello di avere uno spread di 300 bps, questi 300 punti base possono essere ottenuti guardando ai fondamentali del piano industriale, non includiamo i margini del cliente finale, se abbiamo un margine aggiuntivo tipo non fa parte dei 300 punti”. Lo ha detto l’ad di Enel, Flavio Cattaneo intervenendo all’incontro con gli analisti. “Questi 300 punti - ha spiegato - sono ponderati: se adesso ho un costo livellato dell’energia inferiore al prezzo di mercato, non ho una copertura in termini di piani di rientro ed eventuali finanziamento garantiti dal governo o se ho delle vendite di contratti a lungo termine, in questo caso l'Irr non significa nulla perché non possiamo considerare questo investimento se non abbiamo un adeguato livello di copertura. Io devo avere in ‘pancia’ dei contratti firmati, un forte impegno e, sulla scorta di questo, posso poi procedere e calcolare l’importo dei ricavi prevedibili”. (Rem)