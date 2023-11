Natale: Confcommercio Roma, 74 per cento farà regali, in 2022 era 72 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno il 74 per cento dei romani farà regali di Natale. Una percentuale in aumento rispetto allo scorso anno, quando a farli erano stati il 72 per cento dei cittadini. Il 26 per cento dei residenti della Capitale, invece, non farà acquisti. È quanto emerge dall'indagine di Confcommercio Roma e realizzata da Format Research, condotta su un campione di mille interviste tra il 26 e il 21 ottobre scorsi e presentata oggi a Roma. Nonostante questo, peró, il 39 per cento dei romani intervistati ritiene che i regali di Natale siano necessari ma ne farebbe volentieri a meno. Lo scorso anno a pensarla così era il 33,7 per cento della popolazione. (Rer)