Ue: flash mob delegazione Lega al Parlamento contro regolamento imballaggi

- Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, gli eurodeputati della Lega hanno organizzato un flash mob contro il regolamento imballaggi, che sarà votato in aula a breve. "Manifestiamo contro un regolamento che colpisce l'Italia e un suo comparto di eccellenza, mettendo in difficolta tutto il settore produttivo. La Lega ha presentato una serie di emendamenti di buon senso a difesa delle imprese italiane, nel tentativo di migliorare il provvedimento e porre un argine alla deriva ideologica di questa Ue", hanno dichiarato Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, e Silvia Sardone, coordinatrice Id in commissione Envi e relatrice ombra del provvedimento. (Beb)