Filippine: l’ex presidente Duterte apre a un suo ritorno alla politica attiva

- L’ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha aperto a un suo ritorno alla politica e ha precisato che potrebbe concorrere per un seggio da senatore, o per l’incarico di vicepresidente nel caso in cui sua figlia Sara dovesse essere messa in stato d’accusa per uso improprio di fondi pubblici. Lo ha fatto in un’intervista concessa all’emittente “Smni” e successivamente pubblicata su Facebook. Chiamato a commentare l’ipotesi della destituzione di sua figlia, Duterte ha spiegato che in tal caso sarà “costretto” a tornare alla politica. “Potrei concorrere per il Senato o per la vicepresidente, anche se sono anziano”, ha aggiunto il 78enne predecessore del presidente Ferdinand Marcos Junior. Duterte ha concluso il suo periodo alla presidenza nel giugno del 2022, dopo anni contraddistinti sul piano internazionale dall’allineamento alla Cina del presidente Xi Jinping e dai contrasti con gli Stati Uniti e, sul piano interno, da una dura guerra al narcotraffico che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, ha causato la morte di oltre 6 mila persone. Le Filippine torneranno al voto nel maggio del 2025 per eleggere leader locali e membri della Camera dei rappresentanti e del Senato. L’elezione del capo dello Stato e del suo vice è invece in programma nel 2028. L’attuale presidente Marcos ha negato qualsiasi frizione con la famiglia Duterte e ha ribadito il proprio sostegno alla sua vice Sara. “Non voglio che sia messa in stato d’accusa. Non lo merita”, ha dichiarato il capo dello Stato, che dopo l’ascesa al potere ha impresso alle Filippine una politica estera di segno diverso rispetto a quella del predecessore, rafforzando i legami con gli Stati Uniti e mantenendo una linea più aggressiva verso la Cina, con tensioni in crescita nel Mar Cinese Meridionale. (Fim)