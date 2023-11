Roma: Mazzarelli (Ninetynine), settimana eventi in città per avvicinare industria e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma “l’abbiamo scelta come location per questa 20ma edizione della Live communication week perché l’industria degli eventi deve essere vicina al mondo delle istituzioni” visto “l’impatto del mondo degli eventi sulle scelte delle istituzioni in merito agli investimenti infrastrutturali del Paese”. Lo ha detto Simone Mazzarelli, Ceo e fondatore di Ninetynine, l’agenzia vincitrice nelle precedenti edizioni del premio come “migliore Agenzia del mondo”, in occasione della Live communication week, in corso ora all’Auditorium parco della musica a Roma. “Eventi come Expo, l’esperienza dei mondiali, gli eventi sportivi e anche la Rider cup, impattano sulle scelte istituzionali”, ha concluso. (Rer)