© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione di Filippo Turetta. Lo ha annunciato su X (ex Twitter) il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ringrazio la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato, la nostra ambasciata e le forze dell'ordine che stanno lavorando ininterrottamente per questo obiettivo", ha detto. (Res)