Difesa: sottosegretario Perego partecipa alla ministeriale Sedm ad Ankara, forum privilegiato per pace, sicurezza e stabilità

22 luglio 2021

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha partecipato, in rappresentanza del ministro della Difesa, all’appuntamento annuale del South Eastern Europe Defence Ministerial Meeting (Sedm) di Ankara. “Il forum Sedm si conferma un attore rilevante nella regione, in grado di offrire un’ opportunità preziosa e privilegiata per condividere le nostre principali preoccupazioni in materia di difesa e sicurezza”, ha affermato il sottosegretario al termine della ministeriale dei 15 Paesi membri della Sedm. “In questo momento geopolitico estremamente critico, è di fondamentale importanza rilanciare la cooperazione ed il dialogo tra Paesi, molto eterogenei, che ricadono in un 'area di strategica rilevanza per l'Italia”. “Esprimo grande soddisfazione per l’adesione della Moldavia al Sedm, un segnale che rafforza ulteriormente la credibilità dell’iniziativa, anche nel rilanciare i valori euro-atlantici nel supporto ai Paesi più esposti alla minaccia russa”. Al termine dell’incontro ministeriale sono state anche condivise le posizioni nazionali sul conflitto in corso in Ucraina, confermando il pieno sostegno al popolo Ucraino aggredito, e sulla situazione a Gaza, con la ferma condanna all’attacco terroristico di Hamas del 7 Ottobre, il diritto di Israele a difendersi in accordo con le leggi internazionali e esprimendo l'auspicio che la comunità internazionale possa avere un ruolo rilevante nel riattivare il processo politico che porti a una soluzione a due Stati. (Res)