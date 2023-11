Imprese: Terna si aggiudica il "Best Esg Rating Award 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, si aggiudica il "Best Esg Rating Award 2023". Il Gruppo, per cui la sostenibilità è un driver strategico e uno dei pilastri della propria attività, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie alle eccellenti performance registrate negli ambiti Esg oggetto di valutazione e, in particolare, nell'Environment per le azioni di tutela della biodiversità. Il "Best Esg Rating Award 2023", che si basa sulle analisi di Standard Ethics, autorevole agenzia specializzata nell'emissione di rating non finanziari, premia Terna "per l'impegno nella tutela della biodiversità che la Società persegue mediante partnership qualificate e strumenti di governance, finalizzati a perseguire le indicazioni internazionali e le strategie dell'Unione europea in materia". Con studi obiettivi e strumenti scientifici, gli analisti di Standard Ethics forniscono la fotografia dettagliata del posizionamento di Terna rispetto alle indicazioni di sostenibilità e corporate governance promosse da Onu, Ocse e Ue assegnando al Gruppo il Rating EE. (segue) (Com)