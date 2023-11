Spagna: archiviata denuncia contro Amazon, Booking e Tripadvisor per presunte recensioni false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per il mercato e la concorrenza spagnola (Cnmc) ha archiviato la denuncia presentata dall'Organizzazione dei consumatori e degli utenti (Ocu) contro Amazon, Booking e Tripadvisor per aver pubblicato presunte false recensioni di venditori, alterando così la libera concorrenza in violazione delle norme sulla concorrenza sleale. Secondo una nota, la Cnmc non ha trovato "alcuna prova" che le piattaforme abbiano partecipato o facilitato la pubblicazione di queste false recensioni. "Anzi, dispongono di strumenti e investono nell'individuazione di valutazioni fraudolente, sanzionano i responsabili e hanno persino avviato azioni legali e collaborano alle indagini in corso", ha dichiarato l'organismo di controllo. (Spm)