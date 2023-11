Roma: all'Auditorium 5 giorni dedicati all'industria degli eventi con Adc group (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adc group ogni anno, con il Bea, coinvolge oltre 2.500 professionisti degli eventi e del settore congressuale con l’obiettivo di valorizzare l’evento come medium strategico di comunicazione e di business. Secondo il Ceo e fondatore di Ninetynine, Simone Mazzarelli, il mondo degli eventi e della live communication sono “un comparto molto importante dell’economia del nostro Paese. Grandi eventi come il Giubileo 2025 e l’assegnazione di Expo 2030 costituiscono straordinarie opportunità di crescita e sviluppo per i Paesi che li ospitano. Per tale ragione, dopo aver vinto lo scorso anno il premio come agenzia di eventi migliore al mondo, abbiamo sentito forte la responsabilità di riproporre a Roma l’appuntamento internazionale più importante per il nostro settore, al fine di favorire il dialogo e il confronto con le istituzioni per il futuro della nostra industria e del nostro Paese”. (segue) (Rer)