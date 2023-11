Roma: all'Auditorium 5 giorni dedicati all'industria degli eventi con Adc group (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa edizione è stato presentato il “monitor sugli eventi e sulla Live communication”, svolto da Astraricerche per Adc group. Il monitoraggio è iniziato 18 anni fa e come ogni anno è stato realizzato intervistando più di 300 responsabili di aziende italiane di molti settori merceologici, dimensione, classe di investimento in comunicazione e collocazione geografica, che investono in comunicazione e non necessariamente in eventi, dal quale quest’anno emergono i seguenti dati di mercato: il mercato degli eventi e della Live communication nel 2023 in Italia vale 861 milioni di euro, facendo registrare un +27 per cento rispetto al 2022 (la ripresa dopo il tracollo dovuto a Covid-19 è evidente: con dei valori ormai vicini ai dati pre-pandemia, e a più del doppio dell’annus horribilis 2020); oltre 1 azienda su 3 dichiara di aver aumentato significativamente gli investimenti in Live communication nell’ultimo anno; oltre il 57,5 per cento delle aziende italiane che già stanno investendo in comunicazione afferma che continuerà ad aumentare gli investimenti nei prossimi due anni. La previsione del comparto è quella di raggiungere tra un anno i 925 milioni di euro di fatturato. (segue) (Rer)