Roma: all'Auditorium 5 giorni dedicati all'industria degli eventi con Adc group (4)

- A guidare la classifica della singola tipologia di eventi ci sono le fiere e gli eventi ad esse collegate (33,7 per cento), seguite da lanci di prodotto/servizio (32,3 per cento) e convention aziendali (26,5 per cento). Sono fuori dal podio i congressi/convegni (24,8 per cento). Calano i roadshow/eventi itineranti, che si sono dimezzati rispetto a 3 anni fa, mentre crescono le celebrazioni/ricorrenze, gli eventi sportivi, quelli trade/retail, le inaugurazioni, gli eventi musicali e culturali al loro massimo storico e quelli promossi da enti pubblici. Il motivo principale che spinge le aziende a organizzare eventi è il desiderio di comunicare in modo più efficiente, ottenendo un ricordo più elevato per qualità e durata (88,9 per cento); comunicare in modo diretto (con il target presente e partecipe: 77,5 per cento) e più emozionale (71,5 per cento). Per i grandi investitori in comunicazione le parole chiave che guideranno le future strategie e investimenti sono tecnologia e digitalizzazione. (Rer)