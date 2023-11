Russia-Iran: Cremlino, sviluppiamo relazioni anche nel settore della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Iran stanno sviluppando le relazioni bilaterali, comprese quelle tecnico-militari. Lo ha affermato nel corso di un briefing con la stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Le parole di Peskov giungono a seguito della dichiarazione del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby, secondo cui l'Iran potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire alla Russia missili balistici da utilizzare nel conflitto in Ucraina. "Non penso che dovremmo commentarlo in alcun modo. Stiamo sviluppando le nostre relazioni con l'Iran, anche nel campo della cooperazione tecnico-militare", ha detto il portavoce del Cremlino. (Rum)