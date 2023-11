Credito: Patuelli (Abi), prosegue balzo pagamenti elettronici, ma Italia ancora sotto media area Euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è avvenuto durante la pandemia per il sistema di pagamenti, cioè "il grande balzo in avanti in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, che aveva il minor uso in Europa di pagamenti elettronici, invece che fermarsi o retrocedere dopo la pandemia è proseguito e prosegue". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente di Abi, nel suo discorso introduttivo in occasione del primo giorno del Salone dei Pagamenti a Milano, che ripercorrendo gli step per la realizzazione dell'euro digitale osserva: "Chi usava denaro elettronico di carte e vari servizi continua a farlo e tanti altri lo stanno ulteriormente usando". L’Italia ha "ancora parametri inferiori alla media dell’area euro" per i pagamenti elettronici, ha spiegato Patuelli, ma "tutte le statistiche, sia nostre sia quelle autorevoli di Bankitalia, rese note ieri, evidenziano che c’è una crescita ulteriore dell’uso" dei pagamenti elettronici "nel dopo pandemia e questo fa una tendenza non più emergenziale, ma di stile di vita, che è quello della responsabilità e della libertà in ciascun pagamento" ha ribadito. Secondo la guida di Abi "nessuno deve essere mai costretto a una forma di pagamento - concludendo - ma deve essere libero di scegliere per ogni singolo pagamento la formula che ritiene migliore per sé". (Rem)