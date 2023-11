Germania: ministra Interno Faeser, crescenti minacce informatiche soprattutto da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “prende molto sul serio le gravi e crescenti minacce alla sicurezza informatica”, soprattutto quelle provenienti dalla Cina. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che le autorità di sicurezza della Germania debbano affrontare sfide importanti con gli attacchi informatici, sempre più complessi: In particolare, Faeser ha osservato: “Siamo in una corsa costante con metodi e tecnologie di attacco in evoluzione, da parte sia di criminali informatici sia di attori statali. Per tale motivo, dobbiamo continuare a svilupparci costantemente”. Occorre, infatti, fare tutto il possibile per individuare in maniera tempestiva i rischi per la sicurezza e scongiurare le minacce. “Ciò che è particolarmente importante qui è la protezione delle nostre infrastrutture critiche, a cui prestiamo particolare attenzione”, ha sottolineato Faeser. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), in futuro le autorità e le aziende dovrebbero applicare regole più severe per proteggersi dagli attacchi informatici: Intanto, “con diverse procedure legislative, come l'attuazione della seconda direttiva dell'Ue sulla sicurezza delle informazioni, verrà ulteriormente la aumentata la resilienza della Germania alle minacce informatiche”. (Geb)