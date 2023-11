Imprese: Marchesini (Nomisma), dati non positivi, la crescita è ferma per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati non sono positivi, la crescita è ferma per l'Italia, il Pil anche e la prima battuta del quarto trimestre dimostra un calo. Lo ha detto Maurizio Marchesini, presidente di Nomisma, intervenendo alla presentazione del terzo Osservatorio sul mercato immobiliare in corso ad Assolombarda. La buona notizia, secondo Marchesini, è che "l'inflazione è in calo, anche se i tassi rimangono decisamente molto alti e, quindi, frenano consumi e investimenti e l'export non è sufficiente per compensare tutto questo". Però, ha concluso il presidente di Nomisma "non mi preoccupa il futuro, può esserci una ripresa". (Rem)