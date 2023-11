Tlc: Open Fiber, conclusi i lavori per la rete a Mascali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già operativa a Mascali la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Catania di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete ultraveloce oggi disponibile a Mascali raggiunge 1.100 unità immobiliari attraverso la tecnologia Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Tra gli edifici coperti ci sono l’ex scuola Santa Venera, la scuola elementare nella frazione Puntalazzo e i locali cimiteriali. (Rin)