Sanità: studio policlinico Gemelli, progetto per cura donne con tumore al seno metastatico

- Accendere i riflettori sulle persone e ascoltarle con attenzione per intercettare i loro bisogni e le loro criticità, che spesso vanno ben oltre gli effetti indesiderati dei farmaci. Soprattutto quando si tratta di pazienti con una neoplasia avanzata, come quelle con tumore del seno Her2-negativo metastatiche. È a loro che è dedicato l'innovativo progetto "InPerson" che si avvale degli strumenti tipici della medicina narrativa e degli interventi offerti dalle terapie integrate in oncologica. Il progetto, che ha vinto un prestigioso bando Pfizer (Pfizer Global Medical Grant) è stato disegnato dalla dottoressa Alessandra Fabi, responsabile della Medicina di precisione in Senologia, fondazione policlinico universitario Gemelli Irccs, in collaborazione con la dottoressa Cristina Cenci, Founder Dnm Digital narrative medicine e si avvale della collaborazione della Uos di terapie integrate in Senologia, diretta dal dottor Stefano Magno. (segue) (Com)