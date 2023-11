Sanità: studio policlinico Gemelli, progetto per cura donne con tumore al seno metastatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto InPerson – spiega la dottoressa Alessandra Fabi – porta le pazienti con tumore del seno in fase avanzata proprio al centro della cura, secondo il modello person-based care. Utilizzeremo per questo uno strumento di digital narrative medicine una piattaforma consolidata, messa a punto al Gemelli con la collaborazione di un servizio esterno Dnm. Su questa piattaforma, la paziente, dall'inizio del percorso terapeutico, fino alla fine del trattamento e oltre, annoterà non solo i benefici della cura, ma anche le tossicità, intese in senso dinamico". Attraverso i Proms e la narrazione del proprio vissuto, i medici avranno infatti la possibilità di conoscere la paziente in ogni sfumatura, relativa a benefici della cura, qualità di vita, aspetti emotivi e psicologici. "Nel racconto dinamico, giorno per giorno – spiega la dottoressa Fabi - cattureremo tutti i vari domini inerenti alla qualità della cura e del beneficio di cura". (segue) (Com)