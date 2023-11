Sanità: studio policlinico Gemelli, progetto per cura donne con tumore al seno metastatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il progetto "InPerson" non è costruito solo sulla stanza virtuale della narrazione, cioè del diario digitale che il medico può andare a leggere in qualsiasi momento della giornata. Il progetto infatti prevede anche un'altra stanza, che è quella delle terapie integrate. "Nel momento in cui i medici e il personale sanitario dell'unità di terapia integrata identificano un need della paziente – spiega la dottoressa Fabi - si inseriscono nell'approccio terapeutico. La narrazione della paziente consente insomma di rilevare non solo le sue necessità, ma anche di trattarle in maniera innovativa, attraverso l'integrazione della cura. Gli outcome del progetto – prosegue la dottoressa Fabi - sono i benefici della cura, registrati dai clinici e dalla paziente. Ma anche la rilevazione precoce dell'effetto collaterale, che permette di ridurre il grado di tossicità, l'individuazione di un need della paziente, quale l'approccio psicologico, un trattamento con l'agopuntura e altre terapie integrate per le parestesie, la nausea, le vampate. Anche l'intercettazione di una necessità di alimentazione, viene così precocizzata e addirittura diventa oggetto in maniera precauzionale di alcuni approcci che nella normalità non sono presenti in un percorso terapeutico". (segue) (Com)