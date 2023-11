Sanità: studio policlinico Gemelli, progetto per cura donne con tumore al seno metastatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto durerà un anno e mezzo e riguarderà 50 pazienti con tumore della mammella metastatico, trattate al Gemelli (studio monocentrico). La piattaforma Dnm ha invece personale esterno. "Siamo i primi in Europa a fare un progetto di questo tipo – conclude la dottoressa Fabi – con la medicina narrativa all'interno dei processi oncologici, e l'intervento farmacologico coadiuvato dalle cure integrate in oncologia". Per il dottor Stefano Magno, chirurgo senologo e direttore della Uos di terapie integrate in Senologia del Gemelli (Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia): "Di recente si è assistito nell'erogazione delle cure a uno spostamento da un modello centrato sulla malattia, a un modello centrato sulla persona. E quest'ultimo richiede degli approcci sempre più integrati, empatici e orientati all'ascolto dei bisogni del paziente. Questo progetto mira dunque a migliorare la qualità di vita delle pazienti con tumori del seno in fase avanzata, Her2-negativi attraverso l'introduzione di un ascolto 'digitale' e un sistema di comunicazione innovativo nella pratica clinica. A questo scopo - aggiunge - verrà utilizzato un diario narrativo digitale che consente di integrare delle misurazioni standardizzate di qualità di vita (Proms, Patient Reported Outcome Measures) con il racconto soggettivo del paziente (approccio di medicina narrativa) rispetto alla sua malattia, sfruttando la stessa piattaforma digitale (www.dnmlab.it) che si basa su metodologie validate di medicina narrativa e che è già da tempo utilizzata al Gemelli. In un'altra 'stanza' di questa piattaforma digitale si cercherà di personalizzare il percorso di cure oncologico con una serie di terapie integrative che rispondono ai bisogni di salute complessi della paziente e del suo stile di vita". (segue) (Com)