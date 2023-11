Medio Oriente: ministro Esteri greco, accolgo con favore pausa umanitaria e rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis ha riferito di aver accolto con favore l’accordo raggiunto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per una pausa umanitaria a Gaza e il rilascio di 50 ostaggi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Il governo greco ha prontamente suggerito e sollevato con urgenza la necessità di una pausa umanitaria e della creazione di corridoi umanitari praticabili. In questa direzione avevamo intrapreso tutte le azioni necessarie”, ha spiegato Gerapetritis. “Ora, in attuazione dell’accordo, dovrebbe esserci un flusso immediato e senza ostacoli di aiuti umanitari, nonché la fornitura di assistenza medica a coloro che ne hanno bisogno, oltre a intensificare gli sforzi per la pace definitiva nella regione”, ha aggiunto il ministro greco. (Gra)