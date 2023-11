Argentina: presidente portoghese Rebelo si congratula con Milei per vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, si è congratulato oggi con il presidente eletto argentino, Javier Milei, e gli ha augurato "ogni successo" per il mandato che inizierà a dicembre. In un comunicato, il capo dello Stato ha dichiarato che il Portogallo "continuerà a investire nelle relazioni bilaterali, a beneficio dei cittadini di entrambi i Paesi", rafforzando i legami di amicizia e cooperazione che li uniscono e "trovando nuove opportunità per il loro sviluppo e approfondimento a tutti i livelli, così come nel quadro della Conferenza iberoamericana". (Spm)