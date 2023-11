Bari: operazione "Bypass" dei carabinieri, 19 arresti per narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i carabinieri del comando compagnia di Modugno, coadiuvati dai militari di reparti del comando provinciale di Bari e supportati dal nucleo cinofili di Modugno, dalle aliquote di pronto intervento del comando provinciale di Bari, nonché da personale dello squadrone eliportato "Cacciatori Puglia" e del sesto nucleo elicotteri carabinieri, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di 19 misure cautelari in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nella quale vengono riconosciuti, secondo l'impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) gravi indizi di colpevolezza a carico di 32 indagati ritenuti appartenenti ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce dall'indagine, convenzionalmente denominata "Bypass", condotta dal 2019 al 2020 dalla stazione carabinieri di Bitonto - mediante intercettazioni telefoniche, ambientali nonché servizi di Ocp e attività di perquisizione e sequestro - che ha consentito di lumeggiare l'esistenza di una radicata associazione per delinquere dedita al narcotraffico, operante sotto l'egida del clan Cipriano, composta da numerosi adepti e strutturata su base piramidale, con ramificazioni in diverse parti del territorio della provincia di Bari (Bitonto, Palo del Colle, Bitetto e Noicattaro). L'attività investigativa trae origine dal controllo quotidiano del territorio della locale Stazione Carabinieri. (segue) (Com)