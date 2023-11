Bari: operazione "Bypass" dei carabinieri, 19 arresti per narcotraffico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale attività ha consentito di documentare, dapprima, un'intensa attività di spaccio condotta e gestita dal medesimo clan nel territorio di Bitonto (anche per il tramite di familiari e pusher), nonché il tentativo di "bypassare" l'asfissiante controllo posto in essere dalle forze dell'ordine in conseguenza dell'omicidio della signora Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia, spostando l'attività illecita in altri Comuni, in particolare nel comune di Palo del Colle. E' emersa l'esistenza e la struttura organizzativa dell'associazione, con zone di competenza territoriale, dei ruoli e degli assetti di potere. In particolare, era stata ricostruita una struttura organizzativa costituita da promotori, con funzione di controllo e direzione sulle varie articolazioni territoriali soggette al loro dominio, nonché da partecipi quali pusher. L'indagine consentiva di trarre in arresto ben 21 soggetti in flagranza di reato in materia di sostanze stupefacenti, di sottoporre a sequestro ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per un totale di circa 18 chili, di cui otto di hashish/amnesia, 1,5 di cocaina, sei eroina e due chili di marijuana, nonché circa 175.000,00 euro, deferire in stato di libertà due persone e segnalare alla locale Prefettura ai sensi dell'art. 75 DPR 309/90 dieci assuntori. (segue) (Com)