Bari: operazione "Bypass" dei carabinieri, 19 arresti per narcotraffico (3)

- I soggetti intercettati hanno sistematicamente utilizzato un linguaggio criptico nel corso delle conversazioni monitorate, con il chiaro intento di eludere eventuali investigazioni, prestando particolare attenzione a non essere troppo espliciti nelle comunicazioni o, addirittura, in alcune occasioni, troncavano in modo brusco la conversazione, rimandando il seguito a contatti diretti. L'utilizzo di talune parole, apparentemente prive di senso o comunque fuori contesto, rimandavano invece ad un preciso e condiviso codice linguistico diffuso tra cedenti e assuntori o tra membri dell'associazione, decodificato grazie alle numerose attività di riscontro poste in essere dagli inquirenti a seguito dell'ascolto delle conversazioni. Secondo questo codice comunicativo, venivano utilizzati i termini: "provolone", per indicare un danno verificatosi nella gestione dell'attività di spaccio; "Allora con Barbara, non con Angela", in riferimento rispettivamente alla eroina o alla cocaina; "Il piccolo o il grande", per indicare la quantità (rispettivamente le dosi da 20 o 50 euro); "La valigia", per indicare una panetta di hashish, oppure "maglie o lui" per indicare le singole dosi di hashish; "Meri, birre o felpe", per indicare la marijuana; "Una mano o due mani", in riferimento alla quantità, ovvero rispettivamente 5 o 10 grammi. (Com)