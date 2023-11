Armenia: Cremlino, speriamo che Erevan continui a operare nel quadro della Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si rammarica della decisione dell'Armenia di non partecipare al vertice dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) di domani a Minsk. Lo ha affermato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Ieri il portavoce del ministero della Difesa armeno, Aram Torosyan, ha annunciato che il titolare del dicastero, Suren Papikyan, non parteciperà alle riunioni della Csto a Minsk. "Naturalmente, speriamo che l'Armenia continui il suo lavoro nel quadro dell'organizzazione", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)