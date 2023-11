Italia-Lussemburgo: oggi evento su promozione startup innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto delle iniziative a sostegno delle startup innovative italiane, l'ambasciata d'Italia in Lussemburgo e l'Agenzia per il commercio estero italiano (ICE), in collaborazione con Technoport, Luxinnovation ed il Luxembourg Institute of Science and Technology (List), presentano l'evento "Italy meets Luxembourg: Focus on Startup Ecosystems. Lo riferisce un comunicato stampa. Questo evento mira a promuovere l'incontro tra le startup italiane e l'ecosistema innovativo del Lussemburgo attraverso un coinvolgente workshop. Un gruppo selezionato di startup italiane nei settori della robotica in ambito medico, dell’informatica e della smart logistics, avrà l'opportunità di presentare idee e prodotti di fronte a un pubblico formato dai principali attori dell'ecosistema innovativo lussemburghese. La giornata avrà inizio con una visita al rinomato Centro di Ricerca List, durante la quale le aziende partecipanti avranno l'opportunità di acquisire una dettagliata panoramica sui principali settori di ricerca del Lussemburgo, con particolare attenzione all'ingegneria dei materiali e alle scienze naturali. Nel pomeriggio, a partire dalle 13:30, si terrà un workshop presso l’Incubatore Technoport, focalizzato sulle attività innovative di alcune startup lussemburghesi. Il programma includerà saluti istituzionali e una sessione di pitching da parte della delegazione delle startup italiane. L'evento si concluderà entro le 17:00, riservando un momento dedicato al networking per facilitare la creazione di legami con gli enti presenti. (segue) (Com)