Italia-Lussemburgo: oggi evento su promozione startup innovative (2)

- L’ambasciatore d’Italia Diego Brasioli ha sottolineato che “le start-up nel settore tecnologico sono cruciali poiché guidano l'innovazione, stimolano la concorrenza e generano soluzioni avanzate che possono trasformare industrie intere, contribuendo così alla crescita economica e al progresso tecnologico. In tale contesto, Italia e Lussemburgo rappresentano partner ideali di una collaborazione fruttuosa già felicemente avviata negli ultimi anni, e destinata ad accrescersi nel prossimo futuro, specie nei settori delle tecnologie digitali”; l’Ambasciata italiana in Lussemburgo, tra l’altro, terrà a dicembre una conferenza internazionale sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale sugli equilibri geopolitici (www.ai-geopolitics.org), collegata idealmente all'evento del 22 novembre”. (Com)