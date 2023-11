Roma: minaccia e perseguita la ex compagna, fermato e sottoposto ad allontanamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con minacce tramite mail, messaggi, bigliettini, appostamenti e danneggiamenti all'auto ha fatto cambiare le abitudini di vita all'ex compagna, obbligandola a rifugiarsi anche a casa di amiche e conoscenti. L'uomo però è stato fermato dalla polizia quando la donna si è decisa a denunciarlo. I poliziotti, in stretto coordinamento con la procura di Roma, attuando quanto previsto dal codice rosso, hanno sviluppato una serie di indagini in breve tempo acquisendo gli elementi con i quali i magistrati hanno chiesto e ottenuto, dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di una misura a tutela della vittima. Gli agenti quindi hanno notificato l'ordinanza all'uomo: non dovrà avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati e dovrà portare il braccialetto elettronico. All'indagato sono contestati gli atti persecutori e il danneggiamento di beni. (Rer)