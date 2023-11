Credito: Patuelli (Abi), euro digitale grande progetto in area tra le più responsabili per cultura giuridica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione dell’euro digitale "è un grandissimo progetto perché l’area euro europea è tra le più avanzate economicamente, tecnologicamente e socialmente, tra le aree più responsabili in termini di cultura giuridica”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente di Abi, nel suo discorso introduttivo in occasione del primo giorno del Salone dei Pagamenti a Milano. “Con vista lungimirante intendiamo guardare al futuro prossimo e meno prossimo e seguiamo con grande attenzione le evoluzioni tutte dei sistemi di pagamento e in particolare seguiamo con intensità il progetto dell’euro digitale. L’euro digitale è un’evoluzione storica di grandissimo rilevo” ha sottolineato Patuelli. “Dopo tante sperimentazioni, anche di dubbia legalità, delle pseudo cripto valute - ha continuato ancora - gli Stati stanno preparando forme digitali. L’euro digitale, ha evidenziato Patuelli, “non è un’altra moneta, ma un’altra forma della stessa moneta. L’euro è uno, con tre forme distinte: metallica, cartacea e digitale. Di conseguenza si capisce perché la Bce sia arrivata a definire un tetto di liquidità a tremila euro che può essere appoggiata sul borsellino digitale, cifra congrua ma non rivoluzionante gli equilibri finanziari”. I Wallet si trovano appoggiati ai conti correnti bancari, per cui le banche non saranno estranee ma fortemente coinvolte, ha messo ancora in evidenza Patuelli. Le banche "non vedranno una disintermediazione ma un’ulteriore attività di lavoro che passerà per la loro capillarità di presenza sui territori e sulla contemporaneità di presenza sul web” ha aggiunto. Secondo il presidente dell’Abi, “il progetto dell’euro digitale è molto importante non solo per le chance libertà e responsabilità di ciascuno” ma perché rappresenta “uno strumento in più per combattere il riciclaggio e finanziamento al terrorismo, che passa per le pseudo cripto valute non controllate che non hanno vigilanza”. L’euro digitale, ha concluso Patuelli, è uno “strumento di legalità per tutto”. (Com)