Moldova: il leader di Nostro Partito rinuncia alla cittadinanza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della formazione politica moldava Nostro Partito, Renato Usatii, rinuncerà alla cittadinanza della Federazione Russa. Lo ha annunciato in un messaggio rivolto al presidente russo, Vladimir Putin, dichiarando che non vuole più essere cittadino di un Paese aggressore. "Oggi non ho altra scelta, non voglio più che io e i miei genitori rimaniamo cittadini di un Paese che ha iniziato un terrorismo aperto anche contro i suoi stessi cittadini", ha dichiarato Usatii, dopo che nel 2018 anche i suoi genitori hanno ottenuto la cittadinanza russa con un decreto speciale firmato da Putin. Nel 2020, durante la campagna presidenziale, Usatii ha detto che, qualora fosse diventato capo dello Stato, avrebbe rinunciato alla cittadinanza russa. Dopo una breve pausa, il leader di Nostro Partito Nostru è rientrato in politica e ha annunciato il rilancio della formazione. "Non si sta facendo nulla in Moldova. Stanno solo cercando scuse e affermando che questa crisi è la conseguenza della guerra", ha detto Usatii. Nelle elezioni locali di domenica scorsa, la formazione ha vinto la carica di sindaco di Balti, la seconda maggiore città della Moldova dopo Chisinau. (Rob)