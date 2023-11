Sciopero: Mit al lavoro sulla mobilitazione annunciata per lunedì 27 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini sono impegnati per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa. Lo evidenziano fonti del Mit. (Rin)