Imprese: Fincantieri e Istituto Italiano di Tecnologia svilupperanno sistemi di robotica innovativi (2)

- Claudio Cisilino, Direttore Operations, Corporate Strategy e Innovation di Fincantieri, ha commentato: "La sicurezza sul lavoro e l'innovazione tecnologica sono nostri principi ispiratori e sono alla base delle azioni previste dal Piano industriale di Fincantieri con l'ambizione di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Il nostro scopo è quindi quello di integrarle per migliorare la capacità di operare del capitale umano del Gruppo". "Crediamo fortemente che piattaforme robotiche innovative ed esoscheletri per arti inferiori e superiori abbiano il potenziale per rivoluzionare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, specialmente nell'industria pesante – ha dichiarato Darwin Caldwell, Responsabile del laboratorio Advanced Robotics (Advr) dell'Istituto Italiano di Tecnologia – Siamo entusiasti di iniziare la collaborazione con Fincantieri, per far incontrare le proposte tecnologiche più promettenti in ambito di robotica assistiva e d'ispezione che sviluppiamo nei nostri laboratori con l'esperienza sul campo di Fincantieri". (Com)