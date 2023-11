Regno Unito: aumento del salario minimo 13,02 euro all'ora da aprile 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo per i lavoratori del Regno Unito aumenterà di oltre una sterlina sino a raggiungere quota 11,44 sterline (13,02 euro) l'ora a partire dall'aprile del prossimo anno. Conosciuto ufficialmente come National Living Wage, il salario minimo è attualmente di 10,42 sterline (11,93 euro) l'ora per i lavoratori sopra i 23 anni, ma il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha dichiarato che la nuova tariffa si applicherà per la prima volta anche ai lavoratori di 21 e ai 22 anni. Tale novità è stata annunciata poche ore prima della dichiarazione autunnale, che vedrà il cancelliere delineare le ultime decisioni del governo in materia fiscale e di spesa pubblica. (Rel)