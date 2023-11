Regno Unito: fonti stampa, Hunt annuncerà oggi nuove misure a sostegno delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, svelerà oggi il più grande taglio delle tasse per le imprese degli ultimi 50 anni, ponendo così il rilancio della crescita economica al centro della sua Dichiarazione autunnale. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph", il cancelliere estenderà permanentemente la "full expensing", che consente alle aziende di richiedere un rimborso fino a 25 centesimi per ogni sterlina investita e che sarebbe dovuta terminare nel marzo 2026. Si tratta di una delle "centinaia" di misure che il governo britannico intende lanciare per dare slancio all'economia nazionale, secondo le fonti del quotidiano. (Rel)