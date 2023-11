Medio Oriente: ministro Esteri saudita, Israele viola il diritto internazionale contro i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha messo in guardia dalle continue violazioni israeliane contro i palestinesi, che indeboliscono la legittimità del diritto internazionale e alimentano la violenza e l’estremismo. Le dichiarazioni sono giunte da Mosca, secondo quanto riferisce il quotidiano saudita "Okaz". "Lo spostamento forzato dei palestinesi nella Striscia di Gaza continua", ha affermato Bin Farhan, aggiungendo che "il futuro di Gaza non può essere discusso prima della cessazione delle ostilità e di tutte le forme di violenza contro i civili. La nostra priorità deve essere la protezione civili ed evitare che la catastrofe umanitaria peggiori”. "Ciò a cui stiamo assistendo, ovvero la selettività nell'applicazione degli standard legali e morali internazionali e la chiusura di un occhio sugli atroci crimini commessi dalle forze di occupazione israeliane contro i civili palestinesi indifesi, ha suscitato l'indignazione del mondo islamico e arabo e sinceri sentimenti umanitari", ha sottolineato Bin Farhan, aggiungendo che "ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza non può essere giustificato con l'autodifesa. Israele continua a violare il diritto internazionale". (Res)