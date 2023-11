Russia: Servizio sicurezza neutralizza un uomo che ha sparato alla polizia in Inguscezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine russe hanno neutralizzato un fuorilegge che ha aperto fuoco sulla polizia nella repubblica russa d'Inguscezia. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb). L'organismo ha spiegato che si tratta di un complice dei membri ricercati del gruppo criminale nella città di Sunzhe. Nell'ambito di un'operazione antiterrorismo, l'uomo ricercato ha resistito all'arresto, aprendo il fuoco sulle forze dell'ordine. "Come risultato dello scontro, il bandito è stato neutralizzato, la sua identità è in corso di accertamento", ha aggiunto l'Fsb. (Rum)