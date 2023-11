Regno Unito-Argentina: Sunak, sovranità britannica su Isole Falkland non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità del Regno Unito sulle Isole Falkland non è in discussione. Questa la posizione del primo ministro britannico, Rishi Sunak, come specificato da Downing Street, in risposta alle dichiarazioni di Javier Milei, eletto domenica presidente dell'Argentina, secondo cui Buenos Aires ha una "sovranità non negoziabile" sulle isole, promettendo di "riprenderle" attraverso "canali diplomatici". Il portavoce di Sunak ha detto che "non c'è dubbio" che le Isole Falkland siano britanniche, aggiungendo che la questione della sovranità "è stata risolta in modo decisivo qualche tempo fa". In un referendum del 2013, la popolazione delle Isole Falkland ha votato al 99,8 per cento a favore della permanenza di un territorio d'oltremare del Regno Unito. Il portavoce ufficiale di Sunak ha detto che il governo britannico continuerà a "difendere in modo proattivo il diritto all'autodeterminazione degli abitanti delle Isole Falkland".(Rel)