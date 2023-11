Egitto: Banca centrale, investimenti per 800 milioni di dollari in start-up servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le start-up che operano nel campo della tecnologia finanziaria e nei pagamenti elettronici in Egitto hanno attratto investimenti per un valore fino a 800 milioni di dollari nel 2022. Lo afferma la Banca centrale d'Egitto in un rapporto sugli sforzi per favorire la transizione digitale. Secondo il rapporto, gli investimenti immessi nelle azioni di queste start-up egiziane hanno raggiunto i 437,7 milioni di dollari nello stesso anno. (Cae)