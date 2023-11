Medio Oriente: Cameron, accordo tra Israele e Hamas per liberazione ostaggi è un primo passo cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha accolto favorevolmente l'accordo tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per la liberazione di 50 ostaggi, descrivendolo come un "passo cruciale verso il soccorso alle famiglie degli ostaggi e la risposta alla crisi umanitaria a Gaza". "Esorto tutte le parti a garantire che l'accordo venga rispettato integralmente. Naturalmente, vogliamo vedere tutti gli ostaggi rilasciati subito e le famiglie colpite dagli orrori dell'attacco terroristico del 7 ottobre riunite", ha dichiarato Cameron. L'ex premier ha inoltre aggiunto che la pausa nei combattimenti è una "importante opportunità" per fornire "volumi molto maggiori" di aiuti umanitari a Gaza "su base sostenuta". "Il Regno Unito continuerà a lavorare con tutti i partner della regione per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, ripristinare la sicurezza e raggiungere una soluzione politica a lungo termine che consenta sia agli israeliani che ai palestinesi di vivere in pace" ha concluso Cameron. (Rel)