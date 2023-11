Medio Oriente: presidente Egitto Al Sisi accoglie con favore la tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha accolto con favore il successo della mediazione condotta da Egitto, Qatar e Stati Uniti per raggiungere un accordo di tregua nella Striscia di Gaza. “Sottolineo la continuazione degli sforzi per raggiungere soluzioni finali e sostenibili che garantiscano i diritti del popolo palestinese”, ha scritto Al Sisi su Facebook. Egitto, Qatar e Stati Uniti hanno agevolato un accordo di cessate il fuoco per 4 giorni a Gaza, in cambio del rilascio di 50 ostaggi israeliani e di centinaia di prigionieri palestinesi. (Cae)